بالفيديو.. أول تعليق لتركي آل الشيخ على "شائعة وفاته"

10 ديسمبر 2019 - 11:19 ص

علق المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على شائعة وفاته التي تم تداولها أمس، في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي قائلا:"سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض".



وتم تداول صورة لتركي آل الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، داخل مستشفى، ويبدو أنها داخل حجرة "الرعاية الفائقة"،وتحمل تعليق "وفاة تركي آل الشيخ عن عمر يناهز الأربعين عاما، وستكون الصلاة بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ يمر بوعكة صحية، سافر على إثرها للخارج لتلقى العلاج، بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال فعاليات موسم الرياض.



