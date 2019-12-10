"صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

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متابعات- الدويني فولي

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تشكيل

محمد صلاح

ليفربول

دورى ابطال

عشاق ليفربول الإنجليزي على موعد جديد الليلة خلال المباراة المرتقبة مع سالزبورج، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى ثمن النهائي متصدرًا المجموعة الخامسة، وحال عدم تحقيق الفوز، سيلعب محمد صلاح ورفاقه على تجنب الخسارة، حيث تكفي نتيجة التعادل فريق الريدز للتأهل إلى الدور المقبل.
ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورج النمساوي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب، على طريقة لعب 4-3-3، ويتكون التشكيل المتوقع من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين،جوردان هندرسون، جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ويتصدر ليفربول المجموعة بـ10 نقاط، ويليه نابولي الإيطالي "9 نقاط"، ثم رد بول سالزبورج النمساوي بـ7 نقاط، ويتذيل جينك ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

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