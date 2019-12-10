  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

كاف يحدد موعد مباراتي الأهلى وبلاتنيوم بدوري الأبطال

الجزائر

أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين بالجزائر

ليفربول

"صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

15 عاما بالسجن لأحمد أويحيي

السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

عبدالله بن ناصر بن خليفة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويوفد رئيس الوزراء

الإعلامي محمد الباز

الباز: ممالك النار عامل حرقان للإخوان

شريف مدكور

بعد إصابته بمرض جديد.. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

تركي آل الشيخ

بالفيديو.. أول تعليق لتركي آل الشيخ على "شائعة وفاته"

شركة أرامكو

«أرامكو» تستعد لبيع أسهم إضافية خلال 30 يوما

اليسا

رسالة غاضبة من إليسا: "يا ويلكم من ربنا"

حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر

قضايا وحوادث

إعدام 8 أطنان كبدة فاسدة بالإسكندرية
إعدام 8 أطنان كبدة فاسدة بالإسكندرية
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس صاحب محل وثلاجة لحوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة داخل محل بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط “أ. ع”، صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية “لحوم” مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق محققًا أرباحا غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 1.450 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» معايير ملكة الكون الجديدة.. تعرف عليها
» حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر
» البنوك: «المركزي» يستجيب لشركات التمويل ويعلن عن هذا الأمر
» جوجل يحتفل بـ عفيفة إسكندر.. فمن هي؟
» القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة
» نجم الزمالك يرد على "عمرو زكي في ذمة الله"
» نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي :"نجاحي بدون واسطة"
» المالية تحذر من التهرب الضريبي.. وهذه عقوبته
» "واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020
» رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة مهمة لـ المحتجين
» قرار مفاجيء من الخطيب تجاه محمد مرجان وأمير توفيق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس