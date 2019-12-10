» معايير ملكة الكون الجديدة.. تعرف عليها

10 ديسمبر 2019 - 12:11 م

اكتسحت السمراوات مسابقات ملكة جمال الكون، وتغيرت الكثير من معايير الملكة من ضرورة كونها بيضاء البشرة، في رسالة قوية لمحو العنصرية وتغيير معايير الجمال الكلاسيكية .

وتوجت زوزيبيني تونزي الأفريقية بملكة جمال الكون أمس لتؤكد التوجه الجديد للمعايير.

وعبرت " تونزي" عن سعادتها بالتتويج قائلة" لقد نشأت في عالم كانت فيه الفتيات اللاتي يشبهنني بلون بشرتي وشكل شعري لا يعتبرن جميلات، مضيفة الأمر يتوقف اليوم، أريد أن يراني الأطفال ويتمنوا أن يصيروا بجمالي".

كما حصلت المكسيكية صوفيا أرغون علي لقب الوصيفة و حصلت البورتوريكية ماديسون علي المركز الثالث و تغيبت الأوربيات عن المراكز المتقدمة، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن العام الماضي توجت المكسيكية السمراء فينيسا بونسي باللقب، كما شهدت الولايت المتحدة في سابقة الأولي من نوعها أن تفوز فتيات ذات بشرة سمراء بملكة جمال مراهقات الأمريكيات.