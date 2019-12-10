كاف يحدد موعد مباراتي الأهلى وبلاتنيوم بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " موعد مباراتى الأهلى أمام بلاتنيوم زيمبابوى فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحدد "كاف"، موعد المباراة الأولى بين الأهلى وبلاتنيوم بطل زيمبابوى باستاد السلام في 28 ديسمبر الجارى ضمن الجولة الثالثة من المجموعة، وتقام مباراة الجولة الرابعة بين الأهلى وبلاتنيوم فى زيمبابوى يوم 12 يناير المقبل.
كان الأهلى نجح فى الفوز على الهلال السودانى قبل عدة أيام بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما في الجولة الثانية، وخسر الأهلى المباراة الأولى أمام النجم الساحلى.