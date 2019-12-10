  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

ارشيفية

تفاصيل بيع طفل رضيع على فيس بوك

الكنيسة الكاثوليكية

إنشاء هيئتي أوقاف لـ"الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفة الإنجيلية"

بشار الأسد ومونيكا ماجوني

مفاجأة عن لقاء الأسد مع قناة إيطالية

صواريخ صينية

أخطر تهديد صيني.. 50 مليون أمريكي يواجهون هذا الخطر

فلادمير بوتين

بعد الاستبعاد من البطولة الأولمبية .. بوتين يتهم اللجنة بهذا الأمر

الملك سلمان

شاهد.. استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

المخرج السينمائي سمير سيف

وحيد حامد ينعى سمير سيف: "خسارة كبيرة"

فايلر

كاف يحدد موعد مباراتي الأهلى وبلاتنيوم بدوري الأبطال

الجزائر

أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين بالجزائر

اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي

عرب وعالم

طائرة
طائرة
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مقتل 18 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية

#

تونس.. قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لحفتر

#

قاضٍ عسكري يحقق مع قائد مقاتلة تابعة لقوات «الجيش الوطني الليبي»

#

واشنطن: مقاتلة فنزويلية تعقبت "بشكل عدواني" طائرة أمريكية

اختفت طائرة عسكرية على متنها 38 شخصًا؛ بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، بحسب إعلان سلاح الجو. موضحًا أن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهد بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوجّه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية جونزالو بلومل؛ لمتابعة عملية الإنقاذ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو بأن «طائرة (سي - 130 هيركليز) أقلعت الساعة 16:55 (19:55 ت غ) من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري» في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأعلن سلاح الجو «حالة التأهب» إثر فقدان الاتصال بالطائرة الساعة 18:13 وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي.

يذكر أن الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجيستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية؛ لتفقّد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها جراء الصدأ.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الراقصة جوهرة تثير ضجة بأحدث ظهور لها
» الطاقم التحكيمي لمواجهات الدوري اليوم
» محمد عبده ينفي شائعات وفاته بهذه الطريقة
» تسريب بجامعة عين شمس وراء سماع صوت انفجار
» "حتى لو دفعلتى فلوس".. محمد سامي يعلن رفضه للعمل مع غادة عبد الرازق
» اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي
» السياحة: 60 ألف باركود لتأشيرات عمرة وسياحة
» تصريحات صادمة لبطلة كمال الأجسام الروسية عن زوجها
» أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة
» معايير ملكة الكون الجديدة.. تعرف عليها
» حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس