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"حتى لو دفعلتى فلوس".. محمد سامي يعلن رفضه للعمل مع غادة عبد الرازق

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غادة عبد الرازق: المخدرات وراء خلافي مع محمد سامي
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علا خطاب

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غادة عبد الرازق

خلاف

محمد سامى

أكد المخرج محمد سامي، أنه لن يعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق، مرة أخرى، حتي لو عرضت عليه ملايين الجنيهات.

وتابع محمد سامي: "ما فعلته غادة عبد الرزاق لا يتحمله أي أحد، فهي أصابت عائلتي بالخوف والفزع، واستأجرت بلطجية إلى منزلي وقاموا بالاعتداء عليّ"، بحسب "صدى البلد".

ويعود الخلاف بين الطرفين الذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، فهو جاء بعدما اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.

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