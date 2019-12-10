شاهد.. استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

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في أول انفراجة حقيقية في أزمة الخليج استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40، رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني .

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، قد وصل إلى المملكة، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء.


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