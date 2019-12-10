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محمد عبده ينفي شائعات وفاته بهذه الطريقة

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محمد عبده
محمد عبده
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فيديو

محمد عبده

شائعات وفاة

 طمئن الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، جمهوره، على صحته، بعد تداول شائعات في اليومين الماضين عن وفاته، حيث ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،لينفي بشكل غير مباشر  هذه الشائعات .

 ونشر الشاعر السعودي، صالح الشادي ،مقطع فيديو برفقة فنان العرب، عبر "تويتر"، لينفي فيه هذه الشائعات .

 وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة  صالح الشادي، بالصحراء، في ظلام الليل، متجاهلًا الرد على شائعات وفاته، وموجهًا رسالة تهنئة لـ "الشادي" بمناسبة عيد ميلاده . 

 جاء ذلك، بعدما تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته

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