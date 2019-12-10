» تسريب بجامعة عين شمس وراء سماع صوت انفجار

أعلنت جامعة عين شمس، صباح اليوم، تسريب لـ تنك أكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بها نتج عنه سماع دوى انفجار.

وتمكنت الجامعة من السيطرة على الموقف، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



