إنشاء هيئتي أوقاف لـ"الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفة الإنجيلية"

10 ديسمبر 2019 - 02:01 م

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية".

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.