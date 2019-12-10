أمير الكويت يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

10 ديسمبر 2019 - 02:10 م

وصل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة الخليجية الأربعين التي تستضيفها المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.







وكان في استقبال سموه على أرض المطار الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركى بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيان .





وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم، الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.





وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا، والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.















