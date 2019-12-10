» الراقصة جوهرة تثير ضجة بأحدث ظهور لها

10 ديسمبر 2019 - 02:20 م

شاركت الراقصة الروسية، جوهرة، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو لها من داخل طائرة، حيث يعتبر هذا الظهور الأول لها بعد إخلاء سبيلها.

وتصدرت الراقصة جوهرة، مؤشرات البحث في جوحل، على مدار الايام الماضية،وذلك بعد انتشار فيديوهات غير لائقة لها برفقة صديق لها يدعى خالد، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل.

كان قد قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.