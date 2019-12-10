» تعرف علي هدية وزير الأوقاف لـ" بن زايد"

10 ديسمبر 2019 - 02:30 م

أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ثلاثة كتب من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، وهي كتاب" هوبتنا الواقية في زمن العولمة، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وحماية دور العبادة"، خلال استقباله في مؤتمر "دور الأديان في تعزيز التسامح من الإمكان إلى الإلزام".

ونشرت الصحف في الإمارات كلمة وزير الأوقاف التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي أشاد فيها بدور مصر والإمارات في العمل علي ترسيخ أسس التسامح وإرساء فقه العيش المشترك بين البشر والإسهام في صنع السلام العالمي.