» فايلر يطلب تسويق ثلاثي الأهلي

10 ديسمبر 2019 - 02:41 م

طلب السويسري ريينه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ضرورة تسويق الثلاثي مروان محسن، وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم من أجل استكمال المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت أن الفريق لا يمتلك مهاجمًا يستطيع صناعة الفارق.

وأبدى فايلر في تقريره الفني عدم اقتناعه بمستوى كل من صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو وهو ما يجعله يعتمد على النيجيري جونيور أجاي كمهاجم صريح رغم أن مركزه الأساسي هو لاعب جناح هجومي.





