وزيرة الهجرة: مستثمر أمريكي أبلغنا بهذه المفاجأة

10 ديسمبر 2019 - 02:49 م

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في مداخلة هاتفية لبرنامج" الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، عن نتائج الاجتماع الذي عقدته مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب حول مدينة دمياط للأثاث، وأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للترويج المشروعات القومية بشكل عام ومشروع مدينة الأثاث بوجه خاص.

وأعلنت عن المفاجأة التي تلقتها من مستثمر أمريكي وهي أنه سيقوم بالاستثمار في مصر وتحديدا في مدينة دمياط، أثناء لقائها ببعض المستثمرين، حسبما نشرت" الشروق".

جدير بالذكر أن السفيرة والدكتورة منال عوض محافظة دمياط عقدا اجتماعا صباح اليوم مع عدد من المستثمرين الأجانب والمصريين لتشجيعهم علي الاستثمار في دمياط.