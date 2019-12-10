سقوط أبطال واقعة «التنمر» في قضية جديدة

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واقعة التنمر

أبطال واقعة

التنمر بالطالب الإفريقي

سقط الشباب المتهمون سابقًا في قضية التنمر بالطالب الإفريقي في واقعة جديدة من نوع القضية السابقة، حيث سخر طالبان من بين الثلاثة للمرة الثانية من طالب أجنبي الجنسية.

وجاءت المفاجأة التي فجرها مصدر أمني بعد إفادته بإعادة القبض على الشابين السابق اتهامهما بالتنمر على طالب من جنوب السودان في واقعة جديدة، واتضح من التحريات أنهما نفس المضبوطين في قضية تنمر سابقًا.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إنه تم ضبط طالبين لسخريتهما من أجنبي الجنسية في حدائق القبة، وتولت النيابة التحقيق.

وأضاف أن قسم شرطة الحدائق تلقى بلاغًا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك لتضررها من شخصين قاما باستيقاف نجلها بمنطقة سكنهما وقاما بالسخرية منه.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متضمناً قيام أحدهما بتهديده بأداة تشبه السلاح النارى "مسدس".

وتوصلت التحريات إلى تحديدهما وهما «طالبان» مقيمان بدائرة القسم وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح مع المجني عليه كونه صديقهما، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة (لعبة أطفال على هيئة مسدس) وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار أن المتهمين تم ضبطهما في واقعة سابقة، تشبه نفس هذه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما في حينه وقررت النيابة إخلاء سبيلهما بضمان كفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل منهما.

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