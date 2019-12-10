تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة

أمير سعد
أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة مصر المقاصة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.
خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.
خط الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي
خط الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى
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