تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة

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أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة مصر المقاصة، غدًا الأربعاء،  ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي -- محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي- محمد الشامى - بيكيتى سيلفا - همام طارق - عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسى

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