أول تعليق لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي

10 ديسمبر 2019 - 05:23 م

أعلن محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب نادي أفيس البرتغالي والمنتخب الوطني، انضمامه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب «كهربا» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد إنهاء إجراءات انتقاله للأهلي، «توتة توتة.. توتة.. توتة توتة....شطبنا خلاص الحدوتة».

وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.