سعيد حمزة حكمًا لمباراة الأهلي ودجلة

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أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ7 ببطولة الدوري العام.

وجاءت أسماء الحكام علي النحو التالي:

حرس الحدود مع أف سي مصر:  أحمد العباسي وهاني خيرى ومحمد صلاح عبد الفتاح.. ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا

الإسماعيلي مع مصر للمقاصة: طارق مجدي وعماد العقاد وأحمد عبد الغني.. وأحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا

وادي دجلة مع الأهلي: سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا

 


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