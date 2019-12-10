أمريكا تعاقب دبلوماسي سعودي بارز لدوره في قتل «خاشقجي»

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جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
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محمد فضل- متابعات

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على القنصل السعودي السابق لدى إسطنبول محمد العتيبي، وقت وقوع جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية.

وكان «العتيبي» قد تعرض في السابق إلى تجميد الأصول الأمريكية لدوره المزعوم في مقتل خاشقجي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها،  أن الولايات المتحدة منعت اليوم الثلاثاء دخول محمد العتيبي البلاد.

وقالت محققة خاصة في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن العالم لم يفعل ما يكفي للقصاص في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحثت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات الإعدام خارج القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بذل المزيد بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقالت للصحفيين في بروكسل "أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل جمال خاشقجي".

 


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