» هاشتاج «تريكة» يتصدر «تويتر» بعد أنباء عودته لمصر

10 ديسمبر 2019 - 07:48 م

تصدر هاشتاج «تريكة» قائمة تريندات البحث عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد أنباء عودة نجم الأهلي والمنتخب الوطني إلى مصر.

وتفاعل عدد كبير مع أنباء عودة «الماجيكو» إلى وطنه، حيث كتب أحد المغردين «الله الله ع الاخبار الحلوه ارجع بقا نورنا»، بينما علق أخر «اقسم بالله فرحااان جدا.. احلي خبر دا ولا ايه.. ارجع بسعة بقا ي #تريكه هتنور مصر والله»، فيما جاء ثالث المتابعين «ياه ياه ياتريكه.. الف الف الف مليار مبروك.. رئيس جمهورية السعاده».

وكان «أبو تريكة» قد تفاعل مع تلك الأنباء وكتب عبر حسابه بموقع التواصل «فيس بوك» قائلًا: «كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير»، دون أن يعلق بشكل واضح على حقيقة هذه الأنباء.

بينما نقلت صحف عن مصادر قضائية، إن موقف نجم الأهلي والمنتخب الوطني، لم يطرأ عليه جديد، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة به، منذ ألغت محكمة النقض قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في يوليو العام الماضي، وقبلت طعنه على قرار الإدراج، ثم أدرج بعدها من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بناء على طلب من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

يذكر أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن يطعن دفاعه أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.