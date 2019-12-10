أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

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غلى عبدالعال
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محمد فضل- متابعات

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البرلمان

مجلس النواب

الحكومة

على عبدالعال

اجبار

عبر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن غضبه الشديد بسبب تجاهل الوزراء حضور جلسات بالبرلمان لمناقشة مشاكل المواطنين، مؤكدًا على قدرته إجبار مجلس الوزراء بالكامل على الحضور، قائلًا :«أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملا بحضور الجلسة طبقا للدستور، وليس تعنتا، لكني أراعي الظروف».

وأضاف عبد العال: "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهي"، وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، و"هي مش كيميا لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير".

وتابع: "طلبت أكثر من مرة طالما فيه هناك وزير مختص بمناقشة أمر ما أن يحضر الجلسة العامة".

وأضاف: "لقد أخليت المقاعد المخصصة للوزراء لكى تصورها الصحافة، ويروا عدم حضور الوزراء".


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