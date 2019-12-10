» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

10 ديسمبر 2019 - 09:16 م

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خطاب شكر إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المٌكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حسن تنظيم البطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي وصفها الكاف بأنها بطولة لا تنسى، كما طالب في خطابه نقل تحيات الكاف إلى جميع الجهات المعنية على المشاركة في هذا التنظيم الرائع.

وجاء نص الخطاب كما يلي: نود أن نهنئكم على النجاح الباهر لكأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة ، مصر 2019 ، وتأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، و نود أن نشكركم خالص الشكر على التنظيم المتميز لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ، مصر 2019 ، وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشار الكاف: لقد كانت مشاركة الحكومة المصرية وتفاني أعضاء اللجنة المنظمة مفتاح نجاح هذا الحدث التاريخي، لذا نرجو منكم تقديم شكرنا إلى السلطات المصرية ولكل عضو في اللجنة المنظمة. و كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الشكر إلى كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتنظيم ، كما قدمت شكرا خاصا إلى المهندس حسام الزناتي مدير البطولة الذي يعد أصغر مدير بطولة قارية سنا، ولاقى عمله هذا النجاح الكبير.