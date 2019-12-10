برلماني: كلام وزيرة الصحة في الهواء

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اتهم النائب البرلماني بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالفشل في أداء وظيفتها.

وطالب النائب عن دائرة البدرشين بالجيزة، في بيان بإقالة الوزيرة، لعدم تنفيذ وعودها وموافقتها على تحويل مستشفى البدرشين المركزي إلى مستشفى عام، على الرغم من حصوله على موافقة بذلك مرتين.

وأشار إلى أنه حصل على موافقة لتحويل مستشفى البدرشين من مركزي إلى عام مرتين، الأولى في عهد الوزير السابق أحمد عماد في شهر مارس 2017، والثانية في عهد الوزيرة الحالية في العام الماضي.

ولفت إلى أنه على الرغم من مرور عام كامل إلا أن الوزيرة حتى اليوم لم تنفذ موافقتها بتحويل المستشفى وأنه لم ير منها إلا تصريحات في الهواء فقط.

وتابع: "مستشفى البدرشين أصبحت لا تصلح لعلاج المواطنين إطلاقًا بسبب تجاهل السيدة وزيرة الصحة بتحويلها من مركزي إلى عام، وتوفير الإمكانيات بها لعلاج المرضى".

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