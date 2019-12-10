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قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف

دين ودنيا

الأزهر
الأزهر
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محمود أبوسعد

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في ثاني أيام اللقاء الجماهيري لبرنامج التوعية الأسرية الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية ببني سويف عَقَدَ عددًا من الندوات في أماكن متفرقة؛ حيث بدأت أولى? الندوات في الفترة الصباحية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات برعاية الأستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز عميدة الكلية.
ثم عقدت ندوات في مديرية الصحة، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية الشابات المسلمات وجمعية الشبان المسلمين التابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي، وانتهت الفترة الصباحية بندوة عقدت في جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية، وقد شهدت الندواتُ حضورًا وتفاعلًا من الحاضرين، وأبدَوْا سعادةً بالغةً بمثل هذه اللقاءات المتميزة.
وفي الفترة المسائية توجه علماءُ الأزهر الشريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية المشاركون في القافلة إلى? مراكز الشباب؛ حيث عقدتْ ندوة في مركز شباب شرق النيل، ومراكز شباب مدن: ببا، وناصر، والفشن، وبني سويف الجديدة.
كما تعقد ندواتٌ في مساجد علي بن أبي طالب، وعمر بن العزيز، وأسامة بن زيد، ومجمع الرضا، وستستمر الفعاليات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حتى? الخميس المقبل.


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