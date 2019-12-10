طالبان تختطف 45 شخصا شمالي أفغانستان

10 ديسمبر 2019 - 10:00 م

أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، اختطاف حركة طالبان 45 شخصا، في ولاية جوزجان، شمالي البلاد.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي للصحفيين.

وقال رحيمي، إن عناصر طالبان اختطفت 45 شخصا، خلال مشاركتهم في جنازة موظف حكومي، بمدينة "شبرغان".

وأضاف رحيمي، أن المختطفين كبار في السن، وأن قوات الأمن بدأت العمل على تحريرهم.

ولم يصدر أي بيان عن حركة طالبان حول الموضوع لحد الساعة (18: 20 غرينتش).

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.