الصومال.. 3 قتلى في هجوم قرب القصر الرئاسي بالعاصمة

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قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء الهجوم المسلح، الذي استهدف فندقًا، يرتاده مسؤولون حكوميون قرب قصر الرئاسة، الثلاثاء، في العاصمة مقديشو .
وقال مصدر بالشرطة، للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن الحصيلة الأولية جراء الهجوم تشير إلى مقتل 3 أشخاص، بينهم اثنان من المهاجمين، وإصابة 6 آخرين بينهم نائبان في البرلمان، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.
وأضاف المصدر أن معظم النزلاء والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في الفندق لحظة الهجوم غادروا من البوابة الخلفية للفندق الذي يقع على بعد أمتار من القصر الرئاسي.
وحول عدد المسلحين، الذي هاجموا الفندق، أوضح المصدر أن المهاجمين كانوا 6 أشخاص، اقتحم 4 منهم الفندق، بعد مقتل اثنين.
فيما أشار أحد شهود العيان إلى استمرار تبادل إطلاق النار (حتى الساعة 19: 5 تغ) بين المهاجمين الذين استخدموا قنابل يدوية والقوات الحكومية التي وصلت إلى موقع الحادث.
وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، وفق بيان نشر على موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها. 

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