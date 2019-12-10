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الأمم المتحدة تنفي تعيين أسترالية كمبعوثة لإقليم الصحراء

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الأمم المتحدة
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المصريون ووكالات

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نفت الأمم المتحدة الثلاثاء، صحة تقارير صحفية بعزمها تعيين وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي إزابيل بيشوب كمبعوثة أممية بإقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المتحدث الأممي "هناك شائعات بأن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) اتخذ قرارًا بشأن تعيين مبعوثه الشخصي القادم لإقليم الصحراء.هذا ليس صحيحًا ولا أساس له".
وأضاف: "عملية اختيار المبعوث الشخصي مازالت قائمة ويتطلع الأمين العام إلى تعيين مبعوثه الجديد بمجرد اكتمال تلك العملية".
يشار إلي أن المبعوث السابق للأمين العام إلي إقليم الصحراء "هورست كولر" قدم استقالته من منصبه الصيف الماضي لأسباب صحية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو"، إلى جانب هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية. وتوقف النزاع المسلح مع المغرب عام 1991، بعد توقيع الطرفين اتفاقًا بوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة. -

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