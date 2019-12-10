وزير التنمية المحلية: مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم إعطاء مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة وتوقيع جزاء على من لا تلتزم ببنود العقد، معقبًا: "زي ما بتاخد فلوس لازم يكون في خدمة للمواطن.. الشركات بتقول أنها بتشيل القمامة 3 مرات اللي أنا شفته بيقول أن بقالها مدة طويلة مش بتشال".
وناشد "شعراوي"، المواطنين، خلال لقاء خاص لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساعدة المحليات على أن يقوموا بعملهم، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت ما يقرب من 90 ألف شكوى بشأن القمامة وتم حلها جميعا.
كما ناشد الجميع إرسال شكواهم للوزارة لمتابعة ومحاسبة المسئولين المخالفين، مضيفًا: "إذا لم يتم التعامل مع المواطن بصورة جيدة يفقد الثقة في التعامل مع الحكومة".