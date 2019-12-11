  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
العالم المصري فاروق الباز

تصريحات صادمة من فاروق الباز عن التعليم في مصر

الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

قوافلُ مركز فتوى الأزهر تُواصِل نشاطها بجامعةِ قناة السويس

دين ودنيا

أمين الفتوى بدار الإفتاء: فوضى الفتاوى هي السند الحقيقي للجماعات المتشددة
أمين الفتوى بدار الإفتاء: فوضى الفتاوى هي السند الحقيقي للجماعات المتشددة
Advertisements

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس

#

لقاء حواري بين طلاب «قناة السويس» ومركز الأزهر للفتوى

#

الأزهر ينظم لقاء توعية أسرية في السويس

#

عبدالمنعم سعيد يكشف معلومة هامة بشأن إيرادات قناة السويس

واصلت قوافل مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية اليومية بجامعةِ قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية فاعلياتها، وعقدت عدد من الندوات في كليات الطب، وطب الأسنان، والتربية، وسط مشاركات بنَّاءة من طلاب الجامعة.
وقام أعضاء المركز بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور التى تشغل أذهانهم. 
هذا وقد ناشد طلاب الجامعة باستمرار مثل هذه الندوات، واللقاءات مع علماء الفتوى? وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
جدير بالذكر أن هذه النَّدوات تقام في إطار التعاون بين المركز والجامعة؛ لتفعيل توصيات اللقاءالجماهيري الأوَّل، الذي عُقِد بالمحافظة في يوليو الماضي، والذي تبلور في إطلاق مبادرة: (بالدين والعلم أقم حياتك). 
يذكر أن هذه النَّدوات ستُعقَد بشكلٍ يومي حتى? الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس