غانتس يدعو نتنياهو إلى عدم الاختباء خلف حصانته

11 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

دعا زعيم حزب "أزرق- أبيض" (يسار) في إسرائيل، بيني غانتس، الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، زعيم "الليكود" (يمين)، بنيامين نتنياهو، إلى "عدم الاختباء خلف حصانته البرلمانية".



وفي حال عدم تشكيل حكومة إسرائيلية حتى مساء غدا الأربعاء، تصبح الانتخابات المبكرة واجبة طبقًا للقانون، وحينها ستكون الثالثة خلال أقل من عام، ضمن أزمة سياسية مستمرة.

وحث غانتس، في بيان، نتنياهو على أن "يعلن أنه لن يطلب حصانة من تقديمه للقضاء في قضايا فساد ضده"، بحسب قناة "كان" (رسمية).

ورأى أنه "إذا فعل نتنياهو ذلك، فإن الطريق ستكون ممهدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدد على أنه "من حق نتنياهو الكامل الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، غير أنه يجب عدم تحويل الكنيست (البرلمان) إلى مدينة لاجئين".

وأضاف غانتس "أكثر من نصف المقترعين انتخبوا حزبي والليكود، لذا فإن مسؤولية تشكيل حكومة وحدة جيدة لإسرائيل ملقاة على عاتق الحزبين الكبيرين".

ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام رسمية لنتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونظرًا لعضوية نتنياهو في الكنيست، فبإمكانه طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة.