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تشيلسي وفالنسيا يحجزان مقعدًا في ثمن نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي
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المصريون ووكالات

حجز فريقا تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، الثلاثاء، مقعدين في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب تشيلسي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة من البطولة.
وأحرز ثنائية تشيلسي، تامي أبراهام والإسباني سيزار ازبيليكويتا في الدقيقتين 19 و35، بينما جاء هدف ليل الوحيد عبر لويك ريمي في الدقيقة 78.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فالنسيا على مضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدف دون رد، أحرزه رودريغو مورينو في الدقيقة 24.
بذلك، يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن فالنسيا، وجاء أياكس امستردام ثالثًا برصيد 10 نقاط، وأخيرًا ليل برصيد نقطة واحدة.
بذلك، تأهل فريقا تشيلسي وفالنسيا عن المجموعة الثامنة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بينما سيخوض أياكس امستردام غمار المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي . -

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