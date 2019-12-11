برشلونة يحرم انتر ميلان من التأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

11 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

حرم فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، مضيفه انتر ميلان الإيطالي من التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب برشلونة على نظيره انتر ميلان بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 14 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد انتر ميلان عند 7 نقاط في المركز الثالث.



دخل انتر ميلان اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو إلا أنه تم إلغاء الهدف بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.



وخاض برشلونة اللقاء في غياب قائده ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لوجهة نظر فنية.



ومع حلول الدقيقة 23 بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق كارليس بيريز لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.



وتمكن الانتر من التعادل في الدقيقة 44 عبر لوكاكو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

