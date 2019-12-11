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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بحر إيجه

عرب وعالم

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
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المصريون ووكالات

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زلزال شديد يضرب سواحل اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، بحر "إيجه" قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.
وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع عند الساعة 00.58 بالتوقيت المحلي(21.55 تغ)، وعلى عمق 22 كيلو متر تحت سطح البحر.
وأشار البيان إلى أن الزلزال يقع قبالة شمال شرقي جزيرة كريت، وجنوب غربي جزيرة كاسوس، وعلى بعد 158 كم من قضاء "داتشه" التابع لولاية موغلا، غربي تركيا. -

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