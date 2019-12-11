» ترامب يحذر روسيا من التدخل في رئاسيات 2020

11 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس، دونالد ترامب، حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من أي تدخل لبلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها العام المقبل.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، حول اللقاء الذي جمع ترامب، ووزير الخارجية الروسي، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونظيره الروسي لافروف أطلعا ترامب حول آخر تطورات العلاقات الأمريكية الروسية، وأن الرئيس حذر روسيا من أية تدخلات بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما دعا ترامب روسيا إلى حل النزاع القائم بينها وبين أوكرانيا، وفق البيان ذاته.

وأكد ترامب خلال اللقاء دعمه للحد من التسلح العالمي، بما في ذلك روسيا والصين، وفق البيان الذي ذكر كذلك أن ترامب والوزير الروسي ناقشا كذلك ضرورة اتخاذ خطوات متبادلة مع روسيا بحصوص الروس والأمريكان المعتقلين بالبلدين.

وتابع البيان موضحًا أن "ترامب حثّ روسيا على دعم الولايات المتحدة بخصوص منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وضمان خلو كوريا الشمالية من الأسلحة النووية".

وأوضح كذلك أن اللقاء أشار إلى أهمية العلاقات مع الصين، والاتفاقية التجارية التي ستوقع بينها وبين الولايات المتحدة.