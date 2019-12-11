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وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير

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وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير

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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور محمد عوض الدين، وزير الصحة الأسبق، من التقبيل أثناء الإصابة بالنزلات البرد، قائلا: "يا ريت لما حد يكون عند برد، بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست، أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد".
وشدد وزير الصحة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه الفترة هناك دور برد منتشر بسبب الانتقال ما بين الفصول، ولذلك هناك ضرورة بالابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل الكحة أو السعال في مكان مغلق.
وأضاف: "لو مواطن قام بالعطس في أتوبيس دون استخدام منديل، فسينقل العدوى إلا ما لا يقل عن 15 فردًا"، لافتَا إلى أن أهم شيء لعدم نشر الفيروسات هو الوقاية وليس تلقي العلاج.


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