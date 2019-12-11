  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وكلوب

تعليق غير متوقع من كلوب على هدف صلاح العالمي

وزير إماراتي يحرج شقيق أمير قطر بتغريدة نارية

أبو تريكة وصلاح

تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

كهربا

شخص أهلاوي داخل الزمالك سهل هروب كهربا للأحمر .. من هو؟

القبلات

وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير

العالم المصري فاروق الباز

تصريحات صادمة من فاروق الباز عن التعليم في مصر

الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

الرياضة

أبو تريكة وصلاح
أبو تريكة وصلاح
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق لا يصدق من "كلوب" على هدف صلاح في مرمى "السيتي"

#

«صلاح» يقود ليفربول لعبور توتنهام بـ«الآنفيلد»

#

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«أبوتريكة» مع مشجع أهلاوي

#

تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"

محمد صلاح

ابو تريكة

أشاد الأسطورة محمد أبو تريكة بالهدف العالمي الذي أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح في شباك سالزبورج النمساوي بعد ليقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوربا.

وقال "أبو تريكة" في تحليله للهدف: صلاح أهدر السهل لكنه سجل الصعب ، كما نرى .. غاب ميسي عن لقاء برشلونة .. لكن حضرت لمسات صلاح.

وأضاف: هدف صلاح يشبه هدف سابق له مع روما وأحرزه في شباك باليرمو .. لكن هدف اليوم أصعب لأنه على القدم اليمنى والزاوية مستحيلة .

وتابع: صلاح كان يحتاج لهذا الهدف للغاية ، وأرى أن فوز ليفربول طبيعي ومستحق.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يتسلم من الأهلي أول قسط من قيمة "صفقة الموسم"
» مي عمر تبيع زوجها بعد هجومه على ياسمين صبري
» ترامب يحذر روسيا من التدخل في رئاسيات 2020
» البحرية الأمريكية تعلّق تدريب 303 سعوديين
» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس