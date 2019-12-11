وزير إماراتي يحرج شقيق أمير قطر بتغريدة نارية

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أحرج أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - خليفة بن حمد - شقيق أمير قطر - بعد تغريدته بشأن القمة الخليجية.

وقال شقيق أمير قطر في تغريدة قبيل القمة الخليجية المقامة في السعودية : يُعرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.

وأضاف: ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.

ورد "قرقاش" على شقيق أمير قطر قائلا: تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.

وأضاف: الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج.

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