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تفجير انتحاري بأكبر قاعدة أميركية في أفغانستان

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متابعات - أمينة عبد العال

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تفجير انتحاري

قاعدة جرام

فجر انتحاري نفسه في الساعات الأولي من صباح اليوم بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان ، وهي قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية، حسب تصريحات مسئولون أفغان و مسئولون من حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت بعثت الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن الهجوم لم يسفر عن قتلي أميريكيين أو من التحالف مشيرة في بيانها إلي أن القاعدة الطبية التي تخدم السكان المحليين تضررت بشدة، حسبما ذكرت رويترز.

جدير بالذكر أن قاعدة باجرام هي أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.


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