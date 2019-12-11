السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

11 ديسمبر 2019 - 09:40 ص

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين والذي يستمر لمدة يومين.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف المنتدى أيضا لتوفير منصة حوارية أفريقية على أرض مصر تسعى لخلق التفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، ووضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.