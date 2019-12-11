  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

ارشيفية

تفجير انتحاري بأكبر قاعدة أميركية في أفغانستان

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح وكلوب

تعليق غير متوقع من كلوب على هدف صلاح العالمي

د. انور قرقاش

وزير إماراتي يحرج شقيق أمير قطر بتغريدة نارية

أبو تريكة وصلاح

تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

كهربا

شخص أهلاوي داخل الزمالك سهل هروب كهربا للأحمر .. من هو؟

القبلات

وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير

العالم المصري فاروق الباز

تصريحات صادمة من فاروق الباز عن التعليم في مصر

الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات بدمياط

#

بعد قليل.. السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي

#

السيسي يفتتح عدة مشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

#

"السيسي" يفتتح منتدى إفريقيا بالعاصمة الإدارية بعد قليل

افريقيا

السيسي

أسوان

منتدى

يفتح

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين والذي يستمر لمدة يومين.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف المنتدى أيضا لتوفير منصة حوارية أفريقية على أرض مصر تسعى لخلق التفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، ووضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد شائعات زواجها..حلا شيحة تثير ضجة بفيديو جديد
» اغتيال ناشط عراقي في احتجاجات بغداد
» إيران تحذر مواطنيها من السفر إلي هذه الدولة
» زوجة أحمد السقا: لهذه الأسباب رفض والدي زواجي منه
» كشف حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني
» فنان شهير: هذا ما فعله معي محمد صلاح حين صرخت في وجهه
» رد ناري من رغدة بعد تداول صورة تُظهر شيخوختها
» الإسماعيلي يتسلم من الأهلي أول قسط من قيمة "صفقة الموسم"
» مي عمر تبيع زوجها بعد هجومه على ياسمين صبري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس