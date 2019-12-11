» بعد شائعات زواجها.. حلا شيحة تثير ضجة

علقت الفنانة حلا شيحة، على شائعات زواجها من رجل أعمال مصري، بطريقة غير مباشرة، حيث ظهرت في إطلالة جديدة عبر "إنستجرام"، وهي في مركز تجميل وتطلب رأي جمهورها في "اللوك" الجديد.

ونشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على إنستجرام، صور لها من داخل مركز تجميل، تطلب من خلالها المساعدة في اختيار باروكة للظهور بلوك جديد، ما فع البعض ليعتقد أن هذه الفيديو هو رد "حلا" على هذه الشائعات.

وسألت حلا جمهورها إن كانت تناسبها الباروكة الطويلة أم القصيرة، وهو ما دفع البعض لانتقادها والسخرية منها، وجاءت التعليقات كالآتي: "يا ستار يا رب ربنا يهدي"، "وحشة جدًا".

وجاء ذلك مع انتشار شائعات تفيد بزواجها من رجل أعمال.

وكانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت إلى التمثيل بعد غياب استمر أكثر من 12 سنة.