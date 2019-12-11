  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي في منتدى أسوان

السيسي: لن يكون لدينا غد أفضل إلا باثنين

شارع الحب بمكة المكرمة

إعادة شارع الحب بمكة المكرمة

تميم بن حمد

«خلفان» يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

الطفلة جنا

تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب "طفلة البامبرز"

ارشيف

بث مباشر.. كلمة "السيسى" بمنتدى أسوان

الطالب السوداني

ضحية التنمر السوداني يوجه رسالة مؤثرة إلى الرئيس السيسي

سعد الحريري

الخليج يستجيب لدعوات "الحريري" في هذا الأمر

شيرين

إعلامية كويتية تهاجم شيرين وتصفها بـ"الفلبينية"

شركة أرامكو

البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم

فجر السعيد

فجر السعيد تفتح النار على أصالة وتصف متابعيها بهذا الأمر

شاهد..

بعد شائعات زواجها.. حلا شيحة تثير ضجة

الصفحة الأخيرة

حلا شيحة
حلا شيحة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"حلا شيحة" تثير الجدل بسبب هذا الرجل

#

بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل

#

بعد خلعها الحجاب.. مطربة طيور الجنة تثير ضجة

#

شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل

علقت الفنانة حلا شيحة، على شائعات زواجها من رجل أعمال مصري، بطريقة غير مباشرة، حيث ظهرت في إطلالة جديدة عبر "إنستجرام"، وهي في مركز تجميل وتطلب رأي جمهورها في "اللوك" الجديد.

ونشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على إنستجرام، صور لها من داخل مركز تجميل، تطلب من خلالها المساعدة في اختيار باروكة للظهور بلوك جديد، ما فع البعض ليعتقد أن هذه الفيديو هو رد "حلا" على هذه الشائعات.

وسألت حلا جمهورها إن كانت تناسبها الباروكة الطويلة أم القصيرة، وهو ما دفع البعض لانتقادها والسخرية منها، وجاءت التعليقات كالآتي: "يا ستار يا رب ربنا يهدي"، "وحشة جدًا".

وجاء ذلك مع انتشار شائعات تفيد بزواجها من رجل أعمال.

وكانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت إلى التمثيل بعد غياب استمر أكثر من 12 سنة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البابا تواضروس يعزى أسرة الراحل "سمير سيف"
» «الصحة» تكشف حقيقة إصابة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي"
» السيسي: أمنكم مسئوليتنا
» رقم "صادم" للجوعى فى هذه الدول تعلنه الأمم المتحدة
» أحدث ظهور لـ محمود رضا فى عيد ميلاده الـ 89
» الأهلى يستدرج "دجلة" على استاد السلام
» ميس حمدان مطلوبة في السعودية بعد فيديو الرقص
» "متحدث المترو" يكشف سبب عطل حركة الخط الثالث
» الجونة يفسخ تعاقده مع "نيبوشا"
» بعد شائعات زواجها.. حلا شيحة تثير ضجة
» اغتيال ناشط عراقي فى احتجاجات بغداد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس