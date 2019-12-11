» الجونة يفسخ تعاقده مع "نيبوشا"

11 ديسمبر 2019 - 09:50 ص

أنهى مسئولو نادى الجونة تعاقدهم مع الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الماضية، بعد أن عقد جلسة مع جمعته بحسام غالي مدير الكرة.

وأوضح "الجونة" فى بيان رسمي صادر عنه، تولى رضا شحاتة المدرب العام، منصب المدير الفني المؤقت المرحلة المقبلة لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

ووجه الجونة الشكر للمدرب على مجهوداته الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية".