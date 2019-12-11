علماء دين يوقعون على "حلف الفضول الجديد" بأبو ظبى

11 ديسمبر 2019 - 10:08 ص

عقب إطلاق منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وقع قادة وزعماء دين، أمس الثلاثاء، بأبو ظبي، ميثاق حلف الفضول الجديد.

وتنص بنود ميثاق حلف الفضول الجديد على ضرورة احترام مبدأ الكرامة الإنسانية.

وتؤكد بنود الميثاق أن الناس، وإن اختلفت أديانهم وألسنتهم وألوانهم وأعراقهم، فقد كرمهم الخالق القدير، ومبدأ حرية الاختيار وحرية ممارسة الدين، ومبدأ التسامح، ومبدأ العدالة، ومبدأ السلم، ومبدأ الرحمة، ومبدأ البر بالآخرين.

وشدد الميثاق على دور القادة الدينيين، للإسهام في نشر السكينة وبناء السلم، من خلال التنسيق بين معتنقي أديان العائلة الإبراهيمية، وبين أتباع الديانات الأخرى من العائلة الإنسانية.

وقد لقي الميثاق الجديد، ترحيبًا كبيرًا من 1000 شخصية، من المسئولين الحكوميين، ورجال الفكر والإعلام.

وجاء ذلك ضمن أعمال الملتقى السنوي السادس، المنعقد بين 9 و 11 ديسمبر 2019، بأبوظبي، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.