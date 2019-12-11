ضحية التنمر السوداني يوجه رسالة مؤثرة إلى الرئيس السيسي

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متابعات - أمينة عبد العال

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وجه طالب جنوب السودان، ضحية واقعة التنمر، جون منوث، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته له للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأكد جون أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي" مساء أمس، سعادته وعدم توقعه لمشاركته في المنتدى، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ربنا يديه طول العمر ويحفظ شعب مصر وشعب السودان".

جدير بالذكر أن الطالب السوداني تعرض لحالة من التنمر تم توثيقها في مقطع فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.


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