الخليج يستجيب لدعوات "الحريري" في هذا الأمر

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يجتمع اليوم في باريس ممثلون من دول الخليج وأعضاء من المجموعة الدولية، وممثلون عن الهيئات المالية في الأمم المتحدة، في محاولة لحشد المساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، استجابة للدعوات التي وجهها سعد الحرير رئيس حكومة تسيير الأعمال.

ويتوقع أن يناقش الوفد اللبناني في الاجتماع خارطة طريق من شأنها استعادة المشار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة.

جدير بالذكر  الحريري قد وجه رسائل علي مدار يومين إلي قادة عدد من الدول لطلب مساعدة لبنان، لتأمين اعتمادات للاستيراد بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، ووجهت الرسائل إلي قادة السعودية وأمريكا وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا و إسبانيا.

 

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