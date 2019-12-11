  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي في منتدى أسوان

السيسي: لن يكون لدينا غد أفضل إلا باثنين

شارع الحب بمكة المكرمة

إعادة شارع الحب بمكة المكرمة

تميم بن حمد

«خلفان»: يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

الطفلة جنا

تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب "طفلة البامبرز"

ارشيف

بث مباشر.. كلمة "السيسى" بمنتدى أسوان

الطالب السوداني

ضحية التنمر السوداني يوجه رسالة مؤثرة إلى الرئيس السيسي

سعد الحريري

الخليج يستجيب لدعوات "الحريري" في هذا الأمر

شيرين

إعلامية كويتية تهاجم شيرين وتصفها بـ"الفلبينية"

شركة أرامكو

البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم

فجر السعيد

فجر السعيد تفتح النار على أصالة وتصف متابعيها بهذا الأمر

في حلة جديدة..

إعادة شارع الحب بمكة المكرمة

عرب وعالم

شارع الحب بمكة المكرمة
شارع الحب بمكة المكرمة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مروع.. يذبح والده بمكة المكرمة

#

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

#

تفاصيل صادمة.. لأخطر عملية إجرامية. بمكة المكرمة

#

بمكة المكرمة.. ينهي حياة "حماته" بـ 5 رصاصات

بعد تشوه بصري دام لعدة عقود عاد شارع الحب بمكة المكرمة بعد عملية تطوير لإخفاء التشوهات.

وقامت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة-  وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية-  بتطوير وإعادة تأهيل شارع الحب الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة.

كما قامت الأمانة بدهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، حيث لا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة.

وتم تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي: أمنكم مسئوليتنا
» رقم "صادم" للجوعى فى هذه الدول تعلنه الأمم المتحدة
» أحدث ظهور لـ محمود رضا فى عيد ميلاده الـ 89
» الأهلى يستدرج "دجلة" على استاد السلام
» ميس حمدان مطلوبة في السعودية بعد فيديو الرقص
» "متحدث المترو" يكشف سبب عطل حركة الخط الثالث
» الجونة يفسخ تعاقده مع "نيبوشا"
» بعد شائعات زواجها.. حلا شيحة تثير ضجة
» اغتيال ناشط عراقي فى احتجاجات بغداد
» إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة
» زوجة أحمد السقا: لهذه الأسباب رفض والدي زواجي منه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس