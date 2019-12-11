إعادة شارع الحب بمكة المكرمة

11 ديسمبر 2019 - 11:30 ص

بعد تشوه بصري دام لعدة عقود عاد شارع الحب بمكة المكرمة بعد عملية تطوير لإخفاء التشوهات.

وقامت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة- وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية- بتطوير وإعادة تأهيل شارع الحب الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة.

كما قامت الأمانة بدهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، حيث لا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة.

وتم تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.