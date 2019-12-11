» السيسي: أمنكم مسئوليتنا

11 ديسمبر 2019 - 11:44 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد من تضافر كل الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أنه يجب علينا التعامل بمسئولية في قضايا التغير المناخي وسلبياته على القارة الأفريقية.

وأوضح أنه ليس هناك أنسب من الوقت الراهن للاجتماع لبحث التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة وحفظ السلام، معقبًا: "أمنكم مسئوليتنا".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسئولين المصريين والأفارقة والدوليين.