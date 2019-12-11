بالفيديو.. طفل يورط رئيس الوزراء البريطاني

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متابعات - أمينة عبد العال

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تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لموقف محرج بعد أن رفض رؤية طفل ملقى على الأرض في أحد مستشفيات ليذر شمال بريطانيا، وهو يرتدي قناعًا من الأكسجين،  حاول صحفي إرغامه علي رؤيته إلا أنه رفض ووضع الهاتف في جيبه.

ومع إلحاح الصحفي وهو مراسل لقناة "آي تي في" رأي رئيس الوزراء الصورة، وقال إنها فظيعة وقدم اعتذاره إلى العائلات.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية ووجه متابعيه انتقادات بالغة لرئيس الوزراء، وتم تشخيص حالة الطفل بإصابته بالزكام والتهاب اللوزتين وسمح له بالانتقال إلي منزله.





https://twitter.com/i/status/1204046644205031425 https://twitter.com/i/status/1204046644205031425

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