بالفيديو.. طفل يورط رئيس الوزراء البريطاني

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لموقف محرج بعد أن رفض رؤية طفل ملقى على الأرض في أحد مستشفيات ليذر شمال بريطانيا، وهو يرتدي قناعًا من الأكسجين، حاول صحفي إرغامه علي رؤيته إلا أنه رفض ووضع الهاتف في جيبه.

ومع إلحاح الصحفي وهو مراسل لقناة "آي تي في" رأي رئيس الوزراء الصورة، وقال إنها فظيعة وقدم اعتذاره إلى العائلات.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية ووجه متابعيه انتقادات بالغة لرئيس الوزراء، وتم تشخيص حالة الطفل بإصابته بالزكام والتهاب اللوزتين وسمح له بالانتقال إلي منزله.

Shocking!!!



Refusing to even look at an image of a child suffering because of Conservative cuts to the NHS is a new low for Boris Johnson. It’s clear he could not care less.



Don’t give this disgrace of a man five more years of driving our NHS into the ground. #BeAVoter pic.twitter.com/L6ETLnimh1