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ضبط مصرى بالكويت يتعاطى المخدرات داخل سيارة

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متابعات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن قوات الأمن بمحافظة حولي ألقت القبض على مواطن مصري وآخر كويتي بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من مادة “الكيميكال”.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن إحدى الدوريات التابعة لمديرية أمن حولي، وخلال جولة تفقدية لعناصرها، اشتبهوا في شخصين يستقلان سيارة، وعلى الفور تم التوجه إليهما واستيقافهما، وبالتحدث إليهما تبيّن أنهما بحالة تعاطٍ.

وأضافت، أن رجال الأمن ضبطوا المتهمين، وبالتدقيق على بياناتهما اتضح أنهما مواطن ومصري، وقبل إحالتهما إلى قسم الشرطة قاموا بتفتيشهما احترازيًا، فعثر بحوزتهما على عدد من الأكياس تحتوي على مادة “الكيميكال” للاستخدام الشخصي، وأحيلا بها إلى جهات الاختصاص.

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